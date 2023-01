Weinheim. Am Freitag ist in einen Handyshop in Weinheim eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteile, verschafften sich Unbekannte in der Zeit von18.00 Uhr bis Samstagmorgen, 2.00 Uhr in der Hauptstraße gewaltsam Zutritt zu dem Ladengeschäft.

Infolgedessen wurden mehrere Smartphones entwendet. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 06201 1003 zu melden.