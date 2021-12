Einbruch in Weinheimer Firma – unbekannte Täter flexen Tresor auf

Weinheim. Ein beziehungsweise mehrere unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Firmengebäude in Weinheim eingestiegen. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Kriminellen in der Daimlerstraße zu. Sie gelangten über eine von ihnen aufgehebelte Tür ins Gebäudeinnere. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und öffneten einen Tresor mit einem Trennschleifer. Ein Mitarbeiter meldete am Sonntagmorgen, gegen 9.45 Uhr, die Tat. Die Sachschadenhöhe sei derzeit nicht bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06201/1003-0 entgegengenommen.