Kallstadt an der Weinstraße. Bei einem Einbruch in einem Weingut in Kallstadt haben bislang unbekannte Täter einen Gesamtschaden von etwa 4 000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Kriminellen in der Zeit von Freitag, 20.20 Uhr, bis Samstag, 8.47 Uhr, in der Weinstraße zu. Sie verschafften sich Zutritt zur Lagerhalle sowie den Büroräumen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Dürkheim unter der Rufnummer 06322/ 963-0 zu melden.