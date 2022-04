Einbruch in Tierpark - Täter entwendet Spendengelder

Walldorf. Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in den Tierpark in der Schwetzinger Straße in Walldorf eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, stemmte er offenbar mit einem Brecheisen einen Metallbehälter auf und entwendete daraus eine bislang unbekannte Summe Bargeld.

Der Metallbehälter dient dazu, Barspenden entgegen zu nehmen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Walldorf, Telefonnummer 06227/8419990, in Verbindung zu setzen.