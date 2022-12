Einbruch in Supermarkt in Schönau – Bargeld aus Tresor gestohlen

Schönau. In Schönau ist in der Nacht von Sonntag auf Montag das Geld aus dem Tresor eines Supermarktes gestohlen worden. Wie die Polizei nach bisherigen Erkenntnissen mitteilte, verschafften sich die unbekannten Einbrecher über das Dach Zugang zum Inneren des Supermarktes aus dem Gewerbegebiet in den Kreuzwiesen. Daraufhin wurde der Tresor gewaltsam geöffnet. Ein niedriger, fünfstelliger Betrag wurde entnommen. Durch das gewaltsame Vorgehen der Täterschaft entstand am Gebäude des Einkaufsmarktes ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Obwohl die Alarmanlage aktiviert wurde, konnte die zuständige Überwachungsfirma vorerst keine Auffälligkeiten feststellen. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Die Spuren werden derzeit ausgewertet.

