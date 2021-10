Einbruch in Sporthalle in Neckargemünd - Zeugen gesucht

Neckargemünd. Unbekannte Täter sind am späten Samstagabend in eine Sporthalle in Neckargemünd eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verwüsteten die Kriminellen gegen 23 Uhr das Inventar in mehreren Räumen der Münzenbachhalle in der Straße "An dem Münzenbach". In Folge der ausgelösten Alarmanlage verständigte ein Haustechniker die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten stellten keine Personen im Gebäude fest. Der Diebstahlschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd unter der Rufnummer 06223/92 540 zu melden.