Speyer. Unbekannte haben im Zeitraum von Mittwochnachmittag, 16.30 Uhr, bis zum gestrigen Donnerstagmorgen, 8 Uhr, nach Angaben der Polizei versucht, in eine Sporthalle im Speyerer Birkenweg einzubrechen. Obwohl die Einbrecher scheiterten, entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 400 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Birkenwegs wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/ 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.