Einbruch in Speyerer Grundschule

Speyer. Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Speyerer Grundschule eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten sie eine Tür der Grundschule in der Kardinal-Wendel-Straße in Speyer auf und drangen so in das Gebäude ein. Aus der Schule wurde Bargeld entwendet. Durch das brachiale Vorgehen der Täter entstand zudem ein vierstelliger Sachschaden.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zeitraum von Donnerstag, 21 Uhr bis Freitag, 7 Uhr, beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 in Verbindung zu setzen.