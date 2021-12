Speyer. Bei einem Einbruch in einem Bistro in Speyer sind mehrere Spielautomaten aufgebrochen und die dazugehörigen Geldkassetten geklaut worden. Wie die Polizei mitteilte, brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag in das Schnellrestaurant im Stadtteil Vogelgesang ein. Die Schadenshöhe sei derzeit noch nicht bekannt. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06232/137-0 entgegengenommen.

