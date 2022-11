Einbruch in Restaurants der Rheingalerie in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Unbekannte sind in der Zeit vom 19. November (21 Uhr) bis 21. November (6 Uhr) in die Lagerräume eines Schnellimbisses und einer Bäckerei in der Rheingalerie Ludwigshafen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurden aus den Räumen Bargeld in Höhe von circa 4 500 Euro entwendet. Zudem entstand Sachschaden durch das gewaltsame Öffnen von Türen und einem Tresor. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Rufnummer 0621/963-2773 entgegen.