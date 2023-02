Einbruch in Pfarrheim - Kaffeekasse geplündert

Wattenheim. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Samstag in das Pfarrheim der katholischen Kirche in Wattenheim eingebrochen. Nach Polizeiangaben wurde im Rahmen der Tatortaufnahme ein aufgehebeltes Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes festgestellt, durch welches die Einbrecher in das Objekt gelangten. Da der Raum unter anderem für Seniorentreffen und andere Veranstaltungen genutzt wird, werden dort keine wertvollen Gegenstände gelagert.

Es konnte lediglich ein einstelliger Betrag aus der Kaffeekasse entwendet werden. Der Sachschaden hingegen liegt laut Schätzungen der Polizei bei rund 1500 Euro. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei durchgeführt und dauern noch an. Hinweise nimmt die Polizei Grünstadt unter der Telefonnummer 06359/93120 entgegen.