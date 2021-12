Einbruch in Neustädter Kindertagesstätte – Polizei sucht nach Zeugen

Neustadt an der Weinstraße. Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Kindertagesstätte in Neustadt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Kriminellen in der Einrichtung "Regenbogen" im Ortsteil Lachen-Speyerdorf zu. Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten sie ins Gebäudeinnere. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und nahmen nach bisherigen Erkenntnissen vier neue Laptops mit. Außerdem öffneten die Unbekannten einen Tresor. Der Gesamtschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06321/854-0 entgegengenommen.