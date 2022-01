Einbruch in Mörlenbach: Geld und Schmuck gestohlen

Mörlenbach. Schmuck und Bargeld haben bislang noch unbekannte

Täter bei einem Einbruch in Mörlenbach am Mittwoch, 19. Januar, erbeutet. Zwischen

7.15 Uhr und 19 Uhr gelangten die Täter nach ersten Erkenntnissen der Polizei durch

eine aufgehebelte Terrassentür in das Anwesen im Erlenweg. Anschließend

durchsuchten die Einbrecher das gesamte Einfamilienhaus und entwendeten Bargeld

und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Das Kommissariat 21/22 der

Heppenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf

Zeugenhinweise.unter der Rufnummer 06252/7060.

