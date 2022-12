Bensheim. In einem Möbelgeschäft in Bensheim wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Die Täter hebelten in der Amperestraße zunächst gewaltsam ein Fenster zum Gebäude auf, traten aber nach dem die Alarmanlage auslöste den Rückzug an und flüchteten ohne Beute vom Tatort, teilte die Polizei mit. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

