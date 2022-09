Einbruch in Mehrfamilienhaus in Ketsch - Zeugen gesucht

Ketsch. Die Polizei sucht Zeugen eines Wohnungseinbruches in der Karlsruher Straße in Ketsch. Im Zeitraum von Mittwoch, dem 7. September gegen sieben Uhr, und Freitag, dem 9. September elf Uhr, brachen die bislang unbekannten Täter laut Polizei in das Mehrfamilienhaus ein. Sie hebelten mit einem Blech die Tür einer der Wohnungen auf und durchwühlten die Kommode im Flur. Die Täter entwendeten Goldschmuck mit einem Wert von bislang unbekannter Höhe und flüchteten unerkannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Rufnummer 06202 / 288-0 zu melden.