Altrip. Unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in mehrere Gartenhäuser der Kleingartensiedlung am Waldpark eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten sie aus den Gartenhäusern eine Vielzahl von dort gelagerten Gegenständen, wie Werkzeuge oder einen Hochdruckreiniger. Die Ermittlungen bezüglich der Täter dauern an. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Schifferstadt telefonisch unter der Rufnummer 06235/495-0.

