Ludwigshafen. Unbekannte sind im Zeitraum vom 21.07 bis 25.07 in eine Wohnung eines Mehrparteienhaus in der Ludwigshafen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Einbruch in der Dörrhorststraße. Die komplette Wohnung wurde durchwühlt. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Rufnummer 0621/963-2773 entgegen.