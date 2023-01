Ludwigshafen. Bei einem Einbruch in ein Wohnheim in Ludwigshafen haben unbekannte Täter dort Armaturen und Siphons gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter im Zeitraum von Donnerstag, 12 Uhr bis Montag 8.30 Uhr in das Gebäude im Rampenweg ein. Der Bau befindet sich gerade in der Sanierung. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963 2122 zu wenden.

