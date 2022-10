Einbruch in Ludwigshafener Kindertagesstätte

Ludwigshafen. Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02.30 Uhr in eine Kindertagesstätte im Kärntner Viertel in Ludwigshafen-Gartenstadt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter Zutritt durch eingeschlagene Fensterscheiben im Keller und im ersten Obergeschoss. Ein aufmerksamer Zeuge konnte einen Täter beim Entfernen von der Kindertagesstätte beobachten und diesem zudem ein Teil des Diebesgutes entreißen. Aufgrund der Täterbeschreibung konnte einer der vermeintlichen Täter, ein 24-jähriger Mann aus Ludwigshafen, im Nahbereich durch die eingesetzten Polizeikräfte festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

