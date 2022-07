Ludwigshafen. Unbekannte sind im Zeitraum vom 22.07 bis 25.07 in eine Kindertagesstätte in Ludwigshafen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Pettenkoferstraße. Aus dem Innern wurden zwei Computer und ein Tablet entwendet. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Rufnummer 0621/963-2773 entgegen.

