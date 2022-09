Ludwigshafen. Unbekannte sind am Dienstagnacht in eine Ludwigshafener Bar eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, haben die Täter gegen 2.50 Uhr in der Edigheimer Straße Tageseinnahmen im niedrigeren vierstelligen Bereich entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter der Rufnummer 0621/963-2222 entgegen.