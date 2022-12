Einbruch in Landauer Zoo

Landau. Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in den Landauer Zoo eingebrochen. Wie die Stadt Landau in der Pfalz mitteilt, entstand ein erheblicher Sachschaden an den Fenstern im Kassenbereich, des Shops und des Restaurants. „Zum Glück ist weder Mensch noch Tier etwas passiert und auch gestohlen wurde nichts.“, berichten Zoodezernent Jochen Silbernagel und Zoodirektor Dr. Jens-Ove Heckel. Sie verurteilen den Einbruch aufs Schärfste: „In einem Zoo einzubrechen, dafür fehlt uns nun wirklich jedes Verständnis – zumal wir versichern können, dass ein Einbruch bei uns völlig sinnlos ist; im Zoo werden keine großen Bargeldsummen aufbewahrt.“

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 6341/287-0 zu melden.