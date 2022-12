Einbruch in Lampertheim - Zeugen gesucht

Lampertheim. Unbekannte sind zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmittag in ein Wohnhaus in Lampertheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich sich zu dem Haus in der Königsberger Straße gewaltsam Zugang durch ein Fenster und gelangten in das Gebäude. Dort öffneten sie Schränke und Behältnisse. Ob etwas entwendet wurde,

müssen nun die polizeilichen Ermittlungen zeigen.

Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu wenden.

