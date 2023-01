Lampertheim. Ein Wohnhaus in der Glefsweilerstraße in Lampertheim ist am Dienstag in der Zeit zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr in das Visier von Einbrechern geraten. Die Täter gelangten nach derzeitigem Ermittlungsstand über die Terrassentür in das Haus, dort stahlen sie Schmuck, wie die Polizei mitteilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer: 06252/ 7060.