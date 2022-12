Einbruch in Lagerhalle in Herxheim am Berg

Herxheim am Berg. In eine Lagerhalle ist in Herxheim am Berg eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, sind bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom 20.12.2022 bis zum 30.12.2022 in eine Lagerhalle im Leiningerweg eingebrochen. Die Täter öffneten die Schiebetür zu der Lagerhalle und betraten die Räumlichkeiten.

Bisher gibt es keine weiteren Informationen über das Diebesgut. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 06322/963-0 zu melden.