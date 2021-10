Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Mittwoch, 27.10., bis Freitag, 29.10., in einer freistehenden Lagerhalle in Bad Dürkheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, durchschnitten die Täter einen Maschendrahtzaun und gelangten so auf das Gelände der Halle. Aus dieser entwendeten sie zwei Riffelblechplatten (1,2m x 2m und 1m x 1 m). Der Gesamtschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Rufnummer 06322/963-0 zu melden.