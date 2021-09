Frankenthal. Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag in zwei Gartenhäuser in einer Kleingartenanlage am Ormsheimer Weg in Frankenthal eingebrochen. Entwendet wurden hierbei Elektrowerkzeuge und Getränkeflaschen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06233/3130 oder 06237/9341100 bei der Polizei zu melden.

