Annweiler. Am Sonntag ist in eine Kita in Anwnweiler eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, konnte am gestrigen Tag bei dem Kindergarten aus der Elisabethenstraße festgestellt werden, dass eingebrochen wurde. Da keine Wertgegenstände gelagert werden, blieb es bei einem Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 06341 2870 zu melden.

