Einbruch in Keller eines Kosmetikstudios

Frankenthal. Unbekannte Täter sind Montagnacht in ein Kosmetikstudio im Frankenthaler Foltzring eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, gelangten die Täter über eine unverschlossene Tür in den dortigen Keller und durchwühlten diesen. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Das Kosmetikstudio selbst wurde nicht betreten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Personen, die etwas in der Nacht gesehen haben, können sich an die Polizei unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder unter 06237/934-1100 zu wenden. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de abgegeben werden.