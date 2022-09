Heppenheim. Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag in eine Bäckerei in Heppenheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich die Täter ein Geschäft in der Benzstraße ausgesucht. Durch ein Fenster verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten einen Tresor mit Bargeld. Über die Höhe des Sachschadens macht die Polizei keine Angaben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1