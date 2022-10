Germersheim. Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in eine Gaststätte in Germersheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die Täter in Gaststätte in der Lilienstraße Bargeld aus der Kasse.Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07274/9580 zu melden.