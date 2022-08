Einbruch in Gaststätte in Schönau - Zeugen gesucht

Schönau. Ein unbekannter Täter ist im Zeitraum von Samstagmorgen, gegen 1.40 Uhr, bis Sonntagmittag, gegen 12 Uhr, in der Hauptstraße in Schönau in eine Gaststätte eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschaffte er sich gewaltsam Zutritt und verursachte einen Schaden von etwa 1000 Euro. Der Unbekannte schlug ein Fenster im Hinterhof des Anwesens ein und gelangte so in das Innere. Er versuchte, einen Spielautomaten aufzubrechen. Das misslang jedoch. Wertgegenstände hat er nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 06223/9254-0 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht Taxifahrer bedroht und bestohlen in Mannheim - Zeugen gesucht Mehr erfahren Polizei Kopf gegen Briefkasten gestoßen - Seniorin in Brühl überfallen Mehr erfahren