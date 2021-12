Römerberg. In der Nacht auf Montag haben sich Unbekannte Zutritt zu einem Gärtnereibetrieb in der Germersheimer Straße in Römerberg verschafft und dort die Räumlichkeiten durchsucht. Die Schadenshöhe wird nach Angaben der Polizei derzeit noch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/1370 bei den Beamten zu melden.

