Einbruch in Friseurgeschäft in Bad Dürkheim - Täter zerstören Vase

Bad Dürkheim. Unbekannte sind am Freitag in Bad Dürkheim in einen Friseursalon eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, fand die Tat abends zwischen 21.30 Uhr und 22.45 Uhr statt. Der Täter drang über zwei gekippte Fenster in das Gebäude in der Leiningerstraße ein, indem sie die Fenster öffneten. Dabei fiel eine auf der Fensterbank stehende Vase auf den Boden und ging zu Bruch. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06322/9630 zu melden.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht Einbruch in Heidelberger Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht Mehr erfahren Blaulicht Versuchter Einbruch in Speyerer Pizzeria - Täter hebeln Fenster aus Mehr erfahren