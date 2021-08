Frankenthal. Unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitag, 18.20 Uhr, bis Samstag, 05.50 Uhr, in eine Bäckereifiliale in der Speyerer Straße in Frankenthal eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, gelangten die Unbekannten über die Schiebetür in die Filiale. Nach bisherigen Ermittlungen wurde eine Spendenbox mit einem kleinen Geldbetrag geklaut. Der Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei unter der Rufnummer 06233/313-0 zu wenden.