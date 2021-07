Einbruch in Fahrradgeschäft: E-Bikes im Wert von 65.000 Euro entwendet

Bensheim. Diebe haben in der Nacht zu Freitag in einem Bensheimer Fahrradgeschäft zugeschlagen. Insgesamt wurden dabei zehn neue E-Bikes im Wert von 65.000 Euro in dem Laden in der Darmstädter Straße entwendet, teilte die Polizei mit. Die Einbrecher hatten sich mittels Werkzeug über ein türgroßes Fenster Zutritt zum Geschäft verschafft. Ob die Räder direkt in ein Transportfahrzeug verladen oder noch ein Stück geschoben wurden, war zunächst unklar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen, die zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 10.15 Uhr, Verdächtiges wahrgenommen haben, melden sich unter der Telefonnummer 06252/706-0 bei der Polizei.