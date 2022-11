Einbruch in Elektronik-Geschäft in Speyer

Speyer. Am Mittwochmorgen ist in ein Elektronik-Geschäft in Speyer eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, hebelten zwei Unbekannte gegen 04.45 Uhr die Eingangstür des Geschäfts in der Wormser Landstraße auf. Eine unbekannte Anzahl von Mobiltelefonen und Tablets wurden entwendet. Beide Täter sollen eine schwarze Jacke getragen haben. Ein Täter trug eine graue Strickmütze, eine dunkelblaue Hose und einen hellblauen Rucksack. Der andere Täter trug eine graue Hose und eine rote Tasche. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 06232 137-0.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1