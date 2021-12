Einbruch in Einkaufsmarkt in St. Leon-Rot - Täter entkommt unerkannt

St. Leon-Rot. Ein bislang unbekannter Täter ist am frühen Freitagmorgen in einen Einkaufsmarkt in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) eingebrochen. Der Unbekannte löste gegen 2.40 Uhr den Alarm im Markt in der Straße "Im Schiff" aus, wie die Polizei mitteilte. Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma stellten eine aufgebrochene Tür fest und verständigten anschließend die Polizei. Diese konnte den Einbrecher vor Ort nicht mehr antreffen. Der Täter soll nichts entwendet haben. Die Sachschadenhöhe sei derzeit nicht bekannt. Am Tatort entdeckten die Beamten ein Brecheisen sowie eine Mütze. Ob diese Gegenstände dem Täter zuzuordnen sind, sei derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

