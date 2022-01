Birkenau. Unbekannte sind am Montagabend in Birkenau in ein Einfamilienhaus eingebrochen und haben Schmuck erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, drangen der oder die Täter zwischen 18 und 22 Uhr unter Gewaltanwendung in das Haus im Dornweg ein. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Schränke und entwendeten Schmuck. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehrere Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06207/94050 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1