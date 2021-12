Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht nach Zeugen

Heiligkreuzsteinach. Ein bislang unbekannter Täter ist am Dienstag in der Zeit zwischen 6.50 Uhr und 18.10 Uhr in ein Einfamilienhaus in Heiligkreuzsteinach (Rhein-Neckar-Kreis) eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, gelang der Kriminelle durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür ins Innere des Hauses in der Straße "Rabelsacker". Dort durchsuchte er einige Räume und Schränke. Ob etwas entwendet wurde, sei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen; der entstandene Sachschaden liege bei etwa 3 600 Euro.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06223/925-40 entgegengenommen.