Einbruch in Einfamilienhaus in Schifferstadt - Polizei sucht nach Zeugen

Schifferstadt. Unbekannte Täter sind über das vergangene Wochenende in ein Wohnhaus in Schifferstadt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Kriminellen über den Gartenzaun Zutritt zum Grundstück in der Joseph-Haydn-Straße. Über die von ihnen eingeschlagenen Fenster gelangten die Täter ins Haus. Sie durchwühlten mehrere Zimmer und nahmen mehrere Gegenstände mit.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Rufnummer 06235/495-0 in Verbindung zu setzen.