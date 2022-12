Einbruch in Einfamilienhaus in Otterstadt

Otterstadt. In der Otterstadt ist in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, brachen unbekannte Täter im Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag in ein Einfamilienhaus, in der Reiherstraße ein, indem ein Fenster zerstört wurde. Daraufhin wurde das Haus durchwühlt. Ein Nachbar bemerkte das Fenster und verständigte die Polizei. Der Hauseigentümer war über die Weihnachtsfeiertage verreist. Der entstandene Sachschaden ist bisher noch unbekannt. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 06232-1370.

