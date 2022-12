Einbruch in Einfamilienhaus in Harthausen

Harthausen. In Harthausen ist in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, beschädigten unbekannte Täter im Zeitraum vom 12.12, 10 Uhr bis 19.12, 11 Uhr die rückwärtige Terrassentür des Hauses in der Konrad-Adenauer-Straße durch mehrere Hebelversuche. In dem Einfamilienhaus wurde eine Schranktür geöffnet und mehrere Schubladen durchwühlt. Ein Möbeltresor wurde entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3120 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 06232-1370.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1