Dudenhofen. Am Samstag ist in Dudenhofen in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde zwischen 17.00 und 22.00 Uhr die Terrassentür in der Eichendorffstraße aufgehebelt. Die unbekannten Täter haben hierbei Schmuck entwendet. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 06232/1370.

