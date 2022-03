Einbruch in Einfamilienhaus in Alsheim – Zeugen gesucht

Alsheim. Unbekannte Täter sind im Zeitraum vom Samstagnachnachmittag bis Sonntagabend in ein Einfamilienhaus in Alsheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, warfen die Täter zunächst einen Stein in eines der Kellerfenster und hebelten es auf. Sie durchsuchten die Räume im Erdgeschoss und stahlen dort Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Anschließend flüchteten die Einbrecher über die Terrasse. Die Polizei konnte am Tatort diverse Spuren sichern und sucht nun nach weiteren Hinweisen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 8520 in Verbindung zu setzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1