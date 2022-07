Einbruch in Eberbacher Blumenfachgeschäft - Zeugen gesucht

Eberbach. Unbekannte Täter sind am Donnerstagmittag über einen Zaun in ein Blumenfachgeschäft in Eberbach eingebrochen und haben Bargeld aus der Registrierkasse entwendet. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall zwischen 13 Uhr und 14.15 Uhr in einem Blumenfachgeschäft in der Friedrichsdorfer Landstraße. Durch eine Belüftungstür gelangten sie in den Verkaufsraum und entwendeten dort aus der Registrierkasse Bargeld.

Das Polizeirevier Eberbach verfolgt derzeit einen Hinweis auf einen Täter und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06271/9210-0, mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.