Einbruch in Bammentaler Schule - Polizei sucht Zeugen

Bammental. Eine oder mehrere Personen sind am Wochenende in die Elsenztalschule in Bammental eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, haben der oder die Täter die Eingangstür der Gemeinschaftsschule in der Nähe von Heidelberg aufgebrochen. Der oder die Täter durchsuchten Schränke und entwendeten Bargeld im zweistelligen Bereich. Beim Einbruch entstand ein Schaden von mindestens als 3.000 Euro. Die Polizei schätzt den Zeitpunkt der Tat auf Freitagabend bis Sonntagnachmittag.

Die Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06223 92540 beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden.