Einbruch im Gewerbegebiet in Haßloch – Polizei sucht nach Zeugen

Haßloch. Bei einem Einbruch in Haßloch haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere hochwertige Elektrogeräte und Arbeitsmaschinen geklaut. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Kriminellen auf einem umzäunten Gelände im Gewerbegebiet Nord zu. Es entstand ein Schaden, der vermutlich im mittleren 5-stelligen Bereich liegt. Das Diebesgut soll mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter der Rufnummer 06324/933-0 in Verbindung zu setzen.

