Einbruch im Frankenthaler Weinbietring - Polizei sucht Zeugen

Frankenthal. Einbrecher sind am Freitagvormittag im Weinbietring in Frankenthal in ein Weinhaus eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, haben sie einen Schaden im fünfstelligen Bereich angerichtet. Den ersten Ermittlungen zufolge hebelten sie zwischen 8.45 Uhr und 11.30 Uhr zunächst die Terrassentür eines Wohnhauses im Weinbietring auf und gelangten so in das Haus. Hier durchwühlten sie verschiedene Zimmer und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 zu wenden.