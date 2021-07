Einbruch bemerkt - Bewohner nehmen Täter in Heddesheim fest

Heddesheim. Ein Dieb ist am Dienstagabend in Heddesheim bei dem Versuch in ein Haus im Ulmenweg einzubrechen von den Eigentümern und mehreren Nachbarn gestoppt worden. Nach Angaben der Polizei, hatte der 32-Jährige zuvor die Garage des Hauses betreten und dort einen Hammer und einen Meisel entwendet, mit dem er anschließend versuchte die Hauseingangstüre aufzustemmen. Die Nachbarn und Bewohner des Hauses bemerkten dies und umringten den Mann, bis zum Eintreffen der Polizei. Der Mann wurde an Ort und Stelle festgenommen, verletzt wurde niemand.

